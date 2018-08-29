البحرية الليبية تنقذ 144 مهاجرًا غير شرعي شمال صرمان والماية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 10:45 صباحا
غرق مركب للهجرة غير الشرعية. (الإنترنت)

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل الغربي نقطة مصفاة الزاوية من إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 73 رجلاً، وست نساء، وخمسة أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد ستة أميال شمال منطقة الماية.

وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، في بيان إن المهاجرين غير الشرعيين الذين أنقذوا مساء الإثنين، من الجنسية الإريترية، مؤكدًا إنزالهم في ميناء مصفاة الزاوية، لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركز إيواء النصرة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق نفسه، أعلنت القوات البحرية إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي، مساء الأحد، بينهم 37 رجلاً، و19 امرأة، وأربعة أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه.

وأكد أن عملية الإنقاذ تمت على بعد سبعة أميال شمال صرمان، مشيرًا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، منوهًا إلى إنزال المهاجرين بنقطة حرس السواحل في ميناء المصفاة لتسليمهم إلى مركز إيواء النصرة.

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