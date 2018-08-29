انطلاق امتحان قبول مجلس التخصصات الطبية بالبيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 09:00 صباحا
امتحان قبول مجلس التخصصات الطبية بالبيضاء. (صورة من صحة الموقتة)

بدأت امتحانات القبول لمجلس التخصصات الطبية في تخصص الأمراض الجلدية بمقر وزارة الصحة بمدينة البيضاء.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة، معتز الطرابلسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فعاليات الامتحانات التي بدأت أمس الثلاثاء، حضرها وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، ومشرف عام التدريب الدكتور فرج الحمري، ومنسق مجلس التخصصات الطبية البيضاء محمد الجبالي.

وأوضح الطرابلسي أن الامتحانات تقدم لها حوالي 15 طبيبًا متخصصًا في الأمراض الجلدية، لافتًا إلى تأكيد عقوب على اعتماد الوزارة الدبلوم الطبي التخصصي للتخصصات الطبية كافة.
 

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