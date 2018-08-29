«الهلال الأحمر» يحذر العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات من مغادرة بيوتهم

آثار اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

طالب مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش، جميع العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات بعدم الخروج من بيوتهم، محذرًا إياهم من الاقتراب من الشبابيك والأبواب والأسطح أثناء الاشتباكات المسلحة.

ودعا الكواش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، بالتواصل مع أرقام الطوارئ (0928280061) و (0925001022) و(0945679092) لتقديم البلاغات بغرفة الطوارئ حتى يتمكن فريق الطوارئ من مساعدتهم.

وأخلى الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس 21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس، ونقل جثتين وأشلاء بشرية تعود لقتلى الاشتباكات المسلحة.

وأضاف الكواش أن الهلال الأحمر الليبي فتح مصحة خاصة، وقدم العلاج لسبعة مصابين إصاباتهم طفيفة.

وتدور الاشتباكات بين مسلحين من كتيبة «ثوار طرابلس»، و«الكتيبة 301»، وكتيبة «دبابات أبوسليم» من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف إعلاميًا بـ«الكانيات»، وجميعها يخضع اسميًا تحت حكومة الوفاق الوطني.

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وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي» من شأنه أن «ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في العاصمة طرابلس.

وأعربت البعثة في بيان «عن القلق من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية مما يهدد أرواح المدنيين»، مذكرة «جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».