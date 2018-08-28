بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة

صلاح بادي آمر ما يسمى بـ«لواء الصمود» (أرشيفية:الإنترنت)

أعلن صلاح بادي آمر ما يسمى بـ«لواء الصمود» تواجده في العاصمة طرابلس لرفع عنهم ما وصفها بـ«الذل والمهانة وإحقاق الحق»، وذلك في ظل توترات أمنيّة تشهدها العاصمة منذ مساء الأحد الماضي.

وظهر بادي في تسجيل مصور متداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسوك» فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من صحته، قائلاً إنه «سيقف ضد من يتسبب بالذل لأهالي العاصمة»، متابعًا بأن «كل من يقف مع الفاسدين سيكون خصمًا لهم».

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وتابع بادي وهو أحد قيادات «فجر ليبيا» وظهر في تسجيل في بداية العملية يعلن بدء العملية بالهجوم على مطار طرابلس الدولي: «ندعو كل حر فى قلبه ذرة مروءة ونخوة أن يقف وقفة رجل حتى تخليص العاصمة من هؤلاء الفاسدين»، مواصلاً: «إلى أهلنا فى طرابلس كنا معكم وخرجنا من العاصمة ونحن نظيفين، ولن يبقى في طرابلس بإذن الله إلا أناس نظيفين أما من يتواجدون الآن ليس أمامهم إلا خيارين إما تسليم أنفسهم أو مواجهة جزائهم ونحن سنرفع هذا التشويه الذي طال ثورة 17 فبراير».

وأكد سكان من مناطق عين زارة وقصر بن غشير، اتصلت بهم «بوابة الوسط» أنهم شاهدوا تحشيدًا ضخمًا للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينها دبابات ومدافع ومضادات أرضية من القوتين المتواجهتين.

ويخشى أهالي العاصمة من تفجر الوضع الأمني من جديد واتساع جبهات الاقتتال ليطول وسط المدينة المكتظ بالسكان.

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وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ أول أمس الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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وفي وقت سابق اليوم اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعدد من القادة العسكريين والأمنيين الذي قدموا تقارير عن الحالة الأمنية في طرابلس، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين.