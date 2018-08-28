شركة الكهرباء تبدأ صيانة خط بئر الأسطى ميلاد عين زارة في طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إن فرقة فنية تابعة لقسم خطوط طرابلس، بدأت أعمال الصيانة على خط بئر الأسطى ميلاد عين زارة «رقم 1جهد 220 ك.ف» بمنطقة عين زارة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فرقة قسم خطوط طرابلس «قامت بالكشف على خط بئر الأسطى ميلاد ..عين زارة رقم 1 جهد 220 ك.ف وجار العمل حالياً على إجراء أعمال الصيانة للخط وفي ظروف صعبة».

ونوهت الشركة إلى أنها «في انتظار تأمين الموقع المحيط بمنطقة صلاح الدين للسماح للفنيين العاملين بقسم خطوط طرابلس لإجراء أعمال الصيانة على خط شرق طرابلس / جنوب طرابلس رقم 1و2» الذي تضرر «جراء الإصابات التي تعرض لها هاذان الخطان وأدت إلى قطع الأسلاك بسبب الاشتباكات التي دارت يوم أمس الاثنين».

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت مساء أمس الإثنين، وقوع خسائر بالشبكة جراء الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس، أدت إلى إصابة دائرة جنوب طرابلس (رقم 2)، وهو ما أدى إلى فقد ما قيمته 210 ميغاوات من القدرات الإنتاجية لمحطة الزاوية، ما أسفر بدوره عن زيادة نسبة العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

وأشارت الشركة في بيان إلى إصابة دائرة جنوب طرابلس (رقم 1)، بجهد 220 كيلو ڤولت، وهو ما أدى إلى إضعاف مستوى أداء الشبكة ونقص المرونة التشغيلية، لافتة إلى أنّ منطقة الاشتباكات هي منطقة عبور لخطوط النقل الرئيسة التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل.