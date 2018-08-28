سلامة يُطلع المشري على نتائج اجتماع تونس بشأن توحيد المصرف المركزي

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي المبعوث الأممي غشان سلامة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في العاصمة طرابلس، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ سلامة أطلع المشري على نتائج اجتماع تونس بشأن توحيد المصرف المركزي، بالإضافة إلى آخر التطورات في ملف الإصلاحات الاقتصادية.

البعثة الأممية: سلامة اجتمع بالصديق الكبير وعلي الحبري أمس الإثنين في تونس

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا ضرورة عقد لقاءات عاجلة بين لجان الحوار المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا.

وكانت البعثة الأممية أعلنت في وقت سابق أن المبعوث الأممي غسان سلامة، عقد أمس الإثنين في تونس اجتماع عمل حضره محافظا مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير والبيضاء علي الحبري، لمناقشة موضوع مراجعة أعمال المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

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وفي 10 يوليو الماضي، طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، من مجلس الأمن «تشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية والمالية والاقتصادية المتخصصة، للقيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء».

مازال برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتظر تطبيقه يراوح مكانه داخل نفق من المداولات والمناقشات بعد أنباء تحدثت عن رفض المجلس الرئاسي إقرار رسوم على سعر صرف النقد الأجنبي وإعادة الملف إلى إدارة مصرف ليبيا المركزي.