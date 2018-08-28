حكومة الوفاق تبحث إكمال مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية

اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء مع المختصين في مجال التخطيط العمراني

عقد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتورالطاهر عامر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضم أصحاب الخبرات والمختصين في مجال التخطيط العمراني، وبعض المستشارين بالمجلس الرئاسي وديوان مجلس الوزراء.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، إلى أنّ الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروع الجيل الثالث للمخططات للفترة من 2011 إلى 2018، والصعوبات والعراقيل التي أدت إلى تأخر استكماله لاسيما المشاكل الفنية والمالية.

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وأضاف البيان أن الاهتمام بالمشروع تتمثل أهمية التخطيط العمراني في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية وضمان توزيع متطلبات النموعلى التجمعات السكانية والعمل على الحد من الهجرة إلى الحواضر والمدن الكبرى وتشجيع الهجرة العكسية وإيقاف التمدد العمراني العشوائي والمساهمة في حماية البيئة والمحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والتاريخية وحمايتها.

وأوضح البيان أنّ المجتمعون قدموا عقب العرض ملاحظاتهم واقتراحاتهم لإعادة تفعيل المشروع واستكماله، والذي لاقى استحسان الجميع، والذين وأكدوا ضرورة اعتماده في القريب العاجل.

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ووفق مخططات المشروع الذي لم يكتمل في أعقاب أحداث فبراير 2011، يبدأ بإعداد مكاتب استشارية هندسيةلمخططات عمرانية حديثة، لإنشاء مدن ومناطق وتجمعات سكانية تتناسب ومتطلبات الظروف الإنشائية وتتماشى ومقومات المدن الحديثة.

اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء مع المختصين في مجال التخطيط العمراني

اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء مع المختصين في مجال التخطيط العمراني

اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء مع المختصين في مجال التخطيط العمراني