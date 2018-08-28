تحليق طائرات حربية في سماء طرابلس

سحب الدخان في سماء طرابلس إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة. (الإنترنت)

أفاد مصدر عسكري بتحليق طائرات حربية فوق مناطق متفرقة من مدينة طرابلس، وذلك في أعقاب اشتباكات متقطعة تشهدها ضواحي جنوب شرق العاصمة، منذ أول أمس الأحد.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الطائرات التي تحلق في سماء طرابلس تابعة لرئاسة الأركان العامة المنضوية تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، دون أنّ يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأنها.

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يأتي هذا فيما تشهد العاصمة توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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وفي وقت سابق اليوم اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعدد من القادة العسكريين والأمنيين الذي قدموا تقارير عن الحالة الأمنية في طرابلس، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين.