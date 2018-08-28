تحليق طائرات حربية في سماء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 05:23 مساء
سحب الدخان في سماء طرابلس إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة. (الإنترنت)

أفاد مصدر عسكري بتحليق طائرات حربية فوق مناطق متفرقة من مدينة طرابلس، وذلك في أعقاب اشتباكات متقطعة تشهدها ضواحي جنوب شرق العاصمة، منذ أول أمس الأحد.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الطائرات التي تحلق في سماء طرابلس تابعة لرئاسة الأركان العامة المنضوية تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، دون أنّ يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأنها.

إغلاق طريق صلاح الدين بطرابلس وسقوط قذيفتين خلف معسكر اليرموك

يأتي هذا فيما تشهد العاصمة توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

هدوء في العاصمة طرابلس.. و«أمن الوفاق» تستعد لتوفير ممرات آمنة لإخراج الجرحى

وفي وقت سابق اليوم اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعدد من القادة العسكريين والأمنيين الذي قدموا تقارير عن الحالة الأمنية في طرابلس، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار جديد قد يغني عن زراعة الكبد