«تعليم سبها» يتابع احتياجات المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

عُـقد اليوم الثلاثاء، بقاعة مدرسة خديجة الكبرى بمدينة سبها، اجتماع موسع ضمّ مدير مكتب التعليم النعاس الحافر، ومديري مكاتب التفتيش والنشاط المدرسي ومدارس التعليم الأساسي بالمدينة، لمتابعة احتياجات المدارس استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

وقال مدير مكتب التعليم في سبها النعاس الحافر لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة ما تعانيه المدارس من نقص فى الكوادر التعليمية والأثاث والكتاب المدرسي وأعمال الصيانة لبعض المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

وأضاف الحافر أنه استمع من مديري المدارس والمكاتب عن المشاكل والعراقيل التي تواجههم قبل بداية انطلاق العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه سيرفع تقريرًا بهذه الاحتياجات إلى الوزارة لتوفيرها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

يشار إلى أن مدارس سبها تعاني من نقص فى المعلمين والمعلمات وأعمال الصيانة والأثاث ومعدات النشاط المدرسي. فيما تحاول بعض المنظمات الدولية والمحلية حلحلة البعض منها بتوفير الأثاث المدرسي وصيانة الفصول ودورات المياه مثل منظمة الهجرة الدولية.