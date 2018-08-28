ارتفاع الدينار أمام عملات أجنبية وعربية بالسوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 01:44 مساء

ارتفع سعر صرف الدينار مقابل عملات عربية وأجنبية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء.

وتراجعت أسعار الدولار إلى 6.59 دينار اليوم، مقابل 6.65 دينار أمس، بفارق 6 قروش، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض اليورو إلى 7.62 دينار اليوم مقارنة بـ7.65 دينار أنس، والجنيه الإسترليني إلى 8.33 دينار مقابل 8.37 دينار، بفارق 3 و4 قروش على الترتيب.

كذلك واصلت الليرة التركية انخفاضها لليوم الثاني على الترتيب، ليسجل 1.05 دينار ليبي اليوم مقابل 1.07 دينار ليبي أمس، كما انخفض الدينار التونسي إلى 2.45 دينار ليبي 2.50 دينار ليبي، بفارق قرشين اثنين و5 قروش على الترتيب.

وتخيم أجواء الغموض على الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن تغيير سعر صرف الدينار، إذ اشترط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تحصين الإجراءات الإصلاحية ضد الطعون القانونية وعدم تحميل المواطن أعباء تضخمية.

بدوره، رجح مسؤول بالمصرف المركزي -في تصريحات سابقة- أن يكون سيناريو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.

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