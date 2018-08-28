السراج يعقد اجتماعًا مع قيادات عسكرية وأمنية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 01:35 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بقيادات عسكرية وأمنية. (صورة من الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية يتقدمهم رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان، ومدير إدارة الأمن المركزي المكلف العميد جمال الباشا، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف ضواحي العاصمة طرابلس.

وعبر السراج في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس عن خالص التعازي لأسر ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقدم المسؤولون العسكريون والأمنيون كل حسب اختصاصه تقارير عن الحالة الأمنية في المنطقة التي تعرضت للاعتداء وفي العاصمة بشكل عام، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

كما اطلع رئيس المجلس الرئاسي على الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وردع كل من يحاول المساس بحياتهم وممتلكاتهم والمنشآت العامة.

وأقر السراج عددًا من الخطط والبرامج الأمنية التي طرحت خلال الاجتماع، مطالبًا بتقدير حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، مشيدًا بدور الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التي أدى تصديها للمعتديين إلى الحد من الخسائر وإنقاذ العديد من الأرواح.

وقال السراج إنه من موقع المسؤولية الوطنية وحرصه الشديد على حقن دماء جميع الليبيين يدعو الواقفين وراء تحرك المجموعات المعتدية إلى الانصياع إلى العقل والتعقل، محذرًا من العواقب الوخيمة لاستمرارهم في هذا النهج.

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بقيادات عسكرية وأمنية. (صورة من الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بقيادات عسكرية وأمنية. (صورة من الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار جديد قد يغني عن زراعة الكبد