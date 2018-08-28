رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة: نعمل على ترتيبات وقف إطلاق النار في طرابلس

اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر اليوم الثلاثاء، «إننا نعمل على ترتيبات وقف إطلاق النار»، بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأضاف المبشر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، حيث عمل أعيان ليبيا للمصالحة منذ صباح أمس بشكل متواصل من أجل وقف إطلاق النار، حتى لا تستمر الحرب داخل العاصمة.

وأوضح المبشر: «سنكمل اليوم باقي الترتيبات الأمنية لوقف إطلاق النار كسحب الآليات وعودة الجميع إلى مسعكراتهم، وباقي الأمور التي تأتي بعد وقف إطلاق النار». مطالبًا من الجميع تحمل مسؤولياتهم سواء من الجهات الأمنية أو العسكرية أو السياسيين، تجاة دماء الأبرياء وأملاكهم والحفاظ على أمن العاصمة.

وأجاب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة على سؤال إلى «بوابة الوسط» حول بنود الاتفاق على وقف إطلاق النار قائلًا: «الأهم الآن وقف إطلاق النار ومن ثم تأتي باقي الترتيبات، وسحب الآليات ومعرفة أسباب وتفاصيل الأحداث وما إلى ذلك، ومن ثم يتلى البيان الرسمي بالخصوص».