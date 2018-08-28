مدير مطار معيتيقة ينفي توقف الملاحة ويؤكد: الحركة الجوية اعتيادية

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 12:43 مساء
مطار معيتيقة. (ارشيفية)

قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، إن حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار «اعتيادية».

وأوضح الطبيب في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن كافة الرحلات الجوية تسير وفقًا للجداول المعدة لها مسبقًا، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة الجوية تعمل بشكل اعتيادي على مدار أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، دون أن تتوقف.

ونفى الطبيب الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بتوقف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، وتأجيل الرحلات من وإلى العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلًا.

وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أول أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار جديد قد يغني عن زراعة الكبد