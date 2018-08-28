مدير مطار معيتيقة ينفي توقف الملاحة ويؤكد: الحركة الجوية اعتيادية

مطار معيتيقة. (ارشيفية)

قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، إن حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار «اعتيادية».

وأوضح الطبيب في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن كافة الرحلات الجوية تسير وفقًا للجداول المعدة لها مسبقًا، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة الجوية تعمل بشكل اعتيادي على مدار أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، دون أن تتوقف.

ونفى الطبيب الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بتوقف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، وتأجيل الرحلات من وإلى العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلًا.

وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أول أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.