إخلاء 21 عائلة عالقة في طرابلس.. ونقل جثث وجرحى الاشتباكات المسلحة

أعلن مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة بالهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش، إخلاء 21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الكواش في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن فريق الإسعاف والطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس تمكن من الدخول إلى منطقة عين زارة في الحادية عشرة والنصف مساءً، وأخلى 21 عائلة عالقة، ونقل جثتين وأشلاء بشرية تعود لقتلى الاشتباكات المسلحة.

وأضاف الكواش أن الهلال الأحمر الليبي فتح مصحة خاصة، وقدم العلاج لسبعة مصابين إصاباتهم طفيفة.

وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أول أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.