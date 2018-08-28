صوان: عقيلة صالح يعيش خارج المشهد.. وتصريحاته عن انتخاب رئيس موقت «عبث»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 11:55 صباحا
رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان

انتقد رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والتي قال فيها إنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة النواب المقررة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وقال صوان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «ما قاله عقيلة صالح حول ذهابه إلى انتخابات رئاسية إذا لم يتوافر النصاب في الجلسة القادمة قول عجيب وغريب».

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وتابع رئيس حزب العدالة والبناء: «إن كان رئيس مجلس النواب عاجزًا عن توفير النصاب لتشريعات لا تحتاج إلا الأغلبية؛ فكيف بتشريعات تحتاج إلى نصاب موصوف ومقيدة بنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».

وأوضح، أنه «إذا كان عقيلة يقصد بكلامه مقررات فبراير، فلا شك أنه يعيش خارج المشهد (..) الرجل غير قادر على تجاوز نقطة الصفر، وسنعيد الكرة للحديث عن أحكام القضاء التي ألغت مقررات فبراير وما نتج منها، وأن الأجسام القائمة قد اكتسبت شرعيتها من الاتفاق السياسي».

وأشار إلى أن «الاتفاق السياسي الذي ضُمن في الإعلان الدستوري في آخر جلسة للمؤتمر الوطني العام قبل أن يتحول إلى المجلس الأعلى للدولة تطبيقًا لبنود الاتفاق السياسي، وهو الآن الإطار السياسي المعترف به محليًا وإقليميًا ودوليًا بقرارات مجلس الأمن».

ووجه رسالة إلى مجلس النواب قائلاً: «لا بد أن يعي السيد عقيلة بأن عبثه بمجلس النواب وعرقلته كل جهود الأطراف المحلية والدولية تجاوز كل الاعتبارات، ويعي أيضًا بأنه لا يمكن العودة للوراء، وأن الشعب الليبي لن ينتظر طويلاً، وأن الحلول الصعبة ستطرح وستكون آخر الدواء».

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