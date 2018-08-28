البعثة الأممية: سلامة اجتمع بالصديق الكبير وعلي الحبري أمس الإثنين في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 11:17 صباحا
محافظا مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير الصديق الكبير والبيضاء علي الحبري. (أرشيفية)

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن المبعوث الأممي غسان سلامة، عقد أمس الإثنين، في تونس اجتماع عمل حضره محافظا مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير والبيضاء علي الحبري.

وأكدت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الاجتماع تناول موضوع مراجعة أعمال المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء وكان إيجابيًا في نتائجه.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، أصدر منتصف أغسطس الجاري قرارًا بسحب القرار الذي أصدره محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بشأن إقالة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وإحالتهم للتحقيق.

وطالب القرار الذي أصدره علي الحبري الثلاثاء الماضي واطلعت عليه «بوابة الوسط» مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام بـ«الاستمرار في أعمالهم باعتبار أن قرار الصديق الكبير كأن لم يكن».

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