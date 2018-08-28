سلامة يبحث مع السفير الروسي التصعيد العسكري في طرابلس

غسان سلامة وسفير روسيا لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف. (صورة من البعثة الأممية)

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، التصعيد العسكري في طرابلس والحاجة إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء تناول آخر التطورات وآفاق الاستفتاء والانتخابات.

وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أول أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.