سلامة يبحث مع السفير الروسي التصعيد العسكري في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 10:28 صباحا
غسان سلامة وسفير روسيا لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف. (صورة من البعثة الأممية)

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، التصعيد العسكري في طرابلس والحاجة إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء تناول آخر التطورات وآفاق الاستفتاء والانتخابات.

وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أول أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار جديد قد يغني عن زراعة الكبد