بلدية بنغازي: نجاح خطة إزالة مخلفات العيد

قمامة على رصيف أحد شوارع بنغازي. (بوابة الوسط)

قال رئيس قسم الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، إن عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار أصدر تعليماته بتشكيل غرفة طوارئ تختص بمهام إزالة مخلفات العيد من جلود وبقايا مخلفات الأضاحي.

وأوضح الكاديكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (البيضاء) أن الغرفة باشرت أعمالها أول أيام العيد بعد إعداد خطة محدودة المهام لفترة أيام عيد الأضحى، بتقسيم بلدية بنغازي إلى عدة مواقع لتجميع الجلود وغيرها.

وقال إن البلدية كلفت شركات النظافة بواقع شركة لكل موقع، لافتًا إلى أن الخطة أنجزت رغم شح الإمكانات والموارد والحجم الكبير لتساقط القمامة اليومي.

وحول ما نشر أو ما تم تداوله من صور لتكدس مخلفات عيد الأضحى عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أكد الكاديكي أن هذه الصور إما أن تكون قديمة منذ سنوات أو في مدن أخرى.

ونوه رئيس قسم الإعلام بالبلدية إلى أن «ملف النظافة استعمل في نشر الأكاذيب وزعزعة الأمن والاستقرار ومبالغة فى نقل الصورة واصطياد في الماء العكر من قبل أعداء بنغازي».