«العامة للكهرباء» تعلن حجم خسائر الشبكة جراء اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 01:54 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الإثنين، عن خسائر الشبكة جراء الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاشتباكات أدت إلى إصابة دائرة جنوب طرابلس (رقم 2)، وهو ما أدى إلى فقد ما قيمته 210 ميجاوات من القدرات الإنتاجية لمحطة الزاوية، ما أسفر بدوره عن زيادة نسبة العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

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وأشارت الشركة إلى إصابة دائرة جنوب طرابلس (رقم 1)، بجهد 220 كيلو ڤولت، وهو ما أدى إلى إضعاف مستوى أداء الشبكة ونقص المرونة التشغيلية، لافتة إلى أنّ منطقة الاشتباكات هي منطقة عبور لخطوط النقل الرئيسية التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل .

واختتم بأن «الشركة العامة للكهرباء تُخلي مسؤوليتها، أنه في حالة إصابة الدوائر الأخرى قد ينتج عن ذلك خروج لمحطات التوليد وحدوث إظلام تام بالشبكة».

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وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم الاثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتان تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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