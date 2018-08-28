«تعليم الوفاق» تحظر على طلاب الثانوية اصطحاب الهواتف في امتحانات الدور الثاني

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عن حظر اصطحاب الهواتف النقالة إلى قاعات امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وقال وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة، وفق بيان نقلته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إنه وزّع تعميمًا على كافة اللجان المركزية، تضمن بعض التعليمات، من بينها «منع اصطحاب الهواتف النقالة إلى قاعات الامتحان ويعتبر وجوده مع الطالب داخل القاعة الامتحانية حتى لو كان مغلقًا من حالات الغش الواجب رصدها وتحرير محضر غش بالخصوص».

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وأشار إلى أنّ التعميم تضمن أن «يعتبر الامتحان ملغيا لكل طالب يتم رصد ورقته الامتحانية من قبل لجنة رصد الغش الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي خلال أوقات الامتحان».

وأضاف أن الوزارة سترسل هذه التعليمات والإرشادات للممتحنين عبر الرسائل النصية من خلال الخدمة المقدمة من شركة المدار للاتصالات، وكذلك تعميمها على كافة لجان النظام والمراقبة.

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وفي السياق نفسه بدأت الوزارة الإعلان عن المواقع الامتحانية للطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، مؤكدة تعاونها مع الجامعات والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، لتحديد كل المواقع المقترحة وفقًا لأعداد الممتحنين والذين ستصل إليهم رسائل نصية تحتوي على كافة التفاصيل، كما سيتم نشر كافة المواقع قبل الخميس المقبل.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية للعام الجاري، حظيت بإشادة المراقبين بالنظر إلى نجاح الوزارة في تطبيق إجراءات جديدة قضت على ظاهرة الغش وأظهرت تقييمًا حقيقًا لمستوى الطلاب، وهو ما بدا من نسب النجاح التي لم تزد كثيرًا على النصف.

وكان وكيل الوزارة أرجع تلك المؤشرات إلى ثلاثة أسباب رئيسية بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة هذا العام، على رأسها اختيار لجان للإشراف والمراقبة من مفتشين تربويين، بخلاف السنوات الماضية التي أُسند فيها الإشراف للمعلمين أنفسهم من المدارس نفسها التي يُمتحن فيها الطلاب.