«كتيبة النواصي» تعلن مقتل 4 من ضباطها في اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 12:38 صباحا
جانب من عمليات إسعاف مصابين في اشتباكات طرابلس «متداولة عبر صفحات فيسبوك»

أعلنت القوة الثامنة «كتيبة النواصي»، مساء الإثنين، عن مقتل 4 من ضباطها خلال الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس. 

ونعت القوة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عناصرها الذي لقوا مصرعهم وهم: «عبدالحميد الهازل، ومروان كارة، وصالح بكرة، وعيسى سعد قراش».

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وتابع البيان: «نتقدم بأحر التعازي لأسر (شهداء الواجب) من ضباط تابعين للقوة.. والذين سقطوا صباح اليوم دفاعًا عن مدينة طرابلس وأهلها».

وأشارت إلى أن «جنازة الضباط الأربعة ستقام غدًا بعد صلاة الظهر، في مقبرة أبو شوشة بطريق الشط».

وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي

وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم الاثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتان تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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