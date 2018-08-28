بلدي تاورغاء يُواصل حصر المباني المدمرة لتعويض المتضررين

جانب من المباني المدمرة في تاورغاء (أرشيفية)

واصلت لجنة حصر المباني المتضررة أو المدمرة كليًا بمدينة تاورغاء أعمالها بجمع الملفات من الأهالي العائدين إلى أراضيهم، بغرض إحالتها لجهات اللختصاص لتعويض المتضررين.

وأشار بيان للمجلس البلدي تاورغاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن اللجنة التابعة لمكتب المشروعات بالمجلس المحلي تاورغاء، واصلت جمع الملفات من الأهالي العائدون إلى أرضهم بمقر المجلس، بعد تعبئة النماذج المعدة لذلك وتكملة المستندات المطلوبة .

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وأضاف البيان أن اللجنة تعمل على حصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمدينة وإحالتها لجهات الاختصاص لتعويض المتضررين، داعية كافة الأهالي إلى سرعة تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وكانت الحياة بدأت تدب من جديد في تاورغاء، عقب عودة الأهالي إلى مدينتهم، بعدما وضعت أطراف مصراتة وتاورغاء حدًّا لأزمة النازحين، بتوقيع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، ميثاق الصلح بين المدينتين خلال شهر يونيو الماضي.