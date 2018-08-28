بلدي تاورغاء يُواصل حصر المباني المدمرة لتعويض المتضررين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 12:16 صباحا
جانب من المباني المدمرة في تاورغاء (أرشيفية)

واصلت لجنة حصر المباني المتضررة أو المدمرة كليًا بمدينة تاورغاء أعمالها بجمع الملفات من الأهالي العائدين إلى أراضيهم، بغرض إحالتها لجهات اللختصاص لتعويض المتضررين.

وأشار بيان للمجلس البلدي تاورغاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن اللجنة التابعة لمكتب المشروعات بالمجلس المحلي تاورغاء، واصلت جمع الملفات من الأهالي العائدون إلى أرضهم بمقر المجلس، بعد تعبئة النماذج المعدة لذلك وتكملة المستندات المطلوبة .

 المجلس المحلي يعلن عودة 130 عائلة إلى تاورغاء

وأضاف البيان أن اللجنة تعمل على حصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمدينة وإحالتها لجهات الاختصاص لتعويض المتضررين، داعية كافة الأهالي إلى سرعة تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وكانت الحياة بدأت تدب من جديد في تاورغاء، عقب عودة الأهالي إلى مدينتهم، بعدما وضعت أطراف مصراتة وتاورغاء حدًّا لأزمة النازحين، بتوقيع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، ميثاق الصلح بين المدينتين خلال شهر يونيو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
ليبيا تعود بفوز مهم ومصر تخسر في سلة الشباب بمالي
رياضة محلية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتئاب الأم يؤثر على الصحة الجسمانية والنفسية للأطفال