مسؤول إيطالي: إصرار ماكرون على إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام «غير واقعي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 11:42 مساء
وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية غوليلمو بيكي (آكي)

رأى مسؤول رفيع في الحكومة الإيطالية أن إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل هي مسألة «غير واقعية»، خاصة في وقت شهدت فيه العاصمة طرابلس اشتباكات، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.

وكتب وكيل وزارة الشؤون الخارجية، غوليلمو بيكي (رابطة الشمال) في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ، إن «فرضية التصويت في المعلنة من ماكرون، (مع التهديد الذي تشهده طرابلس) تشبه سياسته الأوروبية. هي ببساطة غير واقعية».

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ويأتي حديث المسؤول الإيطالي تعليقًا على تأكيد أطلقه ماكرون، في وقت سابق اليوم الإثنين خلال مؤتمر لسفراء بلاده، على المضي قدمًا في اتفاق اجتماع باريس الأخير بين الفرقاء الليبيين والقاضي بإجراء الانتخابات في العاشر من الشهر الأخير للعام الحالي.

واجتمعت في باريس مايو الماضي أربعة وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية، انتهت بالاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل.

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