الفاندي: اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف القتال في طرابلس

جانب من الاشتباكات التي تجري في طرابلس «متداولة عبر صفحات فيسبوك»

قال رئيس مشايخ وأعيان ترهونة صالح الفاندي، إن أطراف القتال في طرابلس توصلوا إلى اتفاق يقضب بوقف إطلاق النار، وذلك عقب ساعات من المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الفاندي قوله إنّه جرى «التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف القتال في طرابلس، وتسليم البوابات الأمنية لمديرية أمن طرابلس، وعودة كافة القوات إلى تمركزاتها السابقة»، وفقما نشرت القناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم الاثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتان تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.