معيتيق يبحث موقف التنفيذي لمشروعات التعليم والصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 10:55 مساء
أحمد معيتيق يجتمع مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ورئيس مجلس الإدارة إبراهيم تاكيتة وميلاد شقلوف

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اجتماعًا الإثنين، مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ورئيس مجلس الإدارة إبراهيم تاكيتة، وميلاد شقلوف، وذلك لبحث المشاريع المزمع تنفيذها بالتوازي مع الترتيبات المالية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في قطاعي التعليم والصحة.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مشروعات الصحة التي بدأ العمل فيها وهي مركز «مصراته الطبي، مستشفى بني وليد» فيما سيستكمل صيانة وتحوير مستشفيات كل من «زليتن، زوارة، الجميل، العجيلات، جالو، البريقة»، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة عدد كبير من المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق.

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مازال برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتظر تطبيقه يراوح مكانه داخل نفق من المداولات والمناقشات بعد أنباء تحدثت عن رفض المجلس الرئاسي إقرار رسوم على سعر صرف النقد الأجنبي وإعادة الملف إلى إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وفي الخامس من يونيو الماضي، احتضنت العاصمة التونسية الاجتماع الاقتصادي حول ليبيا، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية ومؤسسات مالية وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

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واتفق المشاركون في اجتماع تونس، على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحًا للجميع.

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