«بلدي البريقة» يتابع تنفيذ مشروع توصيل المياه لحي الشطوط بمنطقة بشر

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 27 أغسطس 2018, 10:34 مساء

قام وفد من المجلس البلدي البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، اليوم الاثنين، بتفقد سير العمل في مشروع توصيل مياه الشرب إلى حي الشطوط في منطقة بشر (20 كلم غرب منطقة البريقة)

وقال مكتب الإعلام بالبلدية عبر صفحة المجلس البلدي البريقة على «فيسبوك»، إن الوفد ضم وكيل ديوان البلدية محمد هدوار، وعضو المجلس البلدي المهندس إدريس عريش، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس سعد بوخريم

وأضاف مكتب الإعلام أن الوفد تفقد موقع المشروع وأكد أن العمل يسير على ما يرام من خلال إنشاء غرفة تفتيش رئيسية تنطلق من خلالها أنابيب نقل المياه بالشكل المطلوب.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن المشروع تنفذه شركة «القرطاس للمقاولات العامة» التي تعاقد معها المجلس البلدي البريقة وبتمويل من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

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