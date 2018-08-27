لجنة تسليم وتسلّم مديرية أمن الهلال النفطي تنهي مهامها

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 27 أغسطس 2018, 09:41 مساء

أنهت اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مهام التسليم والتسلم المكلفة بها بعد إصدار القرار رقم (256) لسنة 2018م بشأن إنشاء مديرية أمن الهلال النفطي وتكليف العقيد إبراهيم يونس المغربي مديراً لها.

وسكون مقر مديرية أمن الهلال النفطي في منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) وتمتد حدودها الإدارية من منطقة الأربعين شرقاً إلى منطقة العقيلة غرباً ومنطقة مرادة جنوباً.

وعقدت اللجنة اجتماعًا ضم مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إبراهيم يونس المغربي ومدير أمن اجدابيا العميد سالم محمد ماضي ومندوب القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد عبدالله ناجي المغربي ومجموعة من مشايخ وأعيان منطقة الهلال النفطي.

وجرى خلال الاجتماع إعداد وتوقيع محضر التسليم والتسلم وحصر القوة العمومية لأعضاء الشرطة بمنطقة البريقة والعقيلة وبشر ومرادة وكل المناطق الواقعة داخل النطاق الإداري للمديرية وكذلك حصر الآليات والأسلحة والأثاث وأجهزة الاتصالات قبل إتمام عملية التسليم والتسلم.

وأكد مشايخ وأعيان منطقة الهلال النفطي خلال الاجتماع على ضرورة تأمين منطقة الهلال النفطي نظراً لأهمية المنطقة لاستراتيجيتها واستهدافها من قبل المخابرات الأجنبية.

وأكد مدير أمن اجدابيا العميد سالم ماضي على ضرورة الوقوف بجانب رجال الشرطة بمديرية أمن الهلال النفطي حتى يتمكنوا من النهوض والوقوف بمراكزهم ووحداتهم في هذه المرحلة الصعبة والحساسة.

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