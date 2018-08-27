بدعم فرنسي... الصحة العالمية تسلم شحنة من الأدوية لمرافق صحية بالجنوب

أشرفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على عملية توزيع شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية عن طريق جهاز الإمداد الطبي بفزان، مقدمة من الحكومة الفرنسية.

وقال مندوب مستشفى مرزق العام رياض عبد السلام بشير لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة «ليست الأولى» التي تتسلمها المستشفى، موضحًا أنها احتوت على أدوية للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ومستلزمات طبية مثل الشاش والقطن وقفازات طبية وكحول طبية وغيارات الجروح التي تحتاجها المستشفى بصورة ضرورية ومستمرة.

وأضاف مدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي بمستشفى بلدية تراغن العام، ناجي محمد طاهر لـ«بوابة الوسط» أن المستشفى يعاني من نقص عام في الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة مصل العقارب والأدوية التخصصية إلى جانب نقص فى مستلزمات الجراحة.

وقال الطاهر إن مستشفى تراغن العام «بحاجة ماسة لهذه الأدوية والمستلزمات خاصة لقسم العمليات لكن منظمة الصحة العالمية وفرت لنا الكثير من النواقص واليوم قمنا باستلام شحنة من الأدوية والمستلزمات».

وأوضح مصدر من جهاز الإمداد الطبي بفزان لـ«بوابة الوسط» أن منظمة الصحة العالمية سبق أن قدمت شحنة أدوية فى شهر يوليو الماضي جرى توزيعها على مركز سبها الطبي ومستشفيات تراغن وسمنو وبراك وبرقن وإدري والشويرف وإدارة الخدمات الصحية بالقطرون ومستشفى القطرون العام ومستشفى أوباري العام وإدارة الخدمات الصحية بأوباري وتراغن وغات ومرزق.