«صحة الوفاق» تعلن الحصيلة الأولية لاشتباكات طرابلس

جانب من الاشتباكات التي تجري في طرابلس «متداولة عبر صفحات فيسبوك»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس أسفرت عن 5 قتلى و27 جريحًا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحصيلة الأولية للاشتباكات الحاصلة في مدينة طرابلس، وصلت إلى 5 قتلى و27 جريحًا، موزعة على 4 مراكز صحية.

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وأشار البيان إلى أنّ مستشفى طرابلس الجامعي «مركز طرابلس الطبي» استقبل جريحين اثنين و4 قتلى، كما استقبل مستشفى الهضبة العام 5 جرحى من بينهم حالتان في العناية المركزة، بالإضافة إلى قتيل واحد.

وأضاف البيان أنّ مستشفى الحوادث أبوسليم استقبل 4 جرحى جراء الاشتباكات، كما استقبلت مصحة المختار 16 جريحًا من بينهم 4 حالات في العناية المركزة.

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وتشهد ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم الاثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

وكان الناطق باسم الأمن المركزي أبوسليم، مهند معمر أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس بداية من «كوبري النقلية» بسواتر ترابية، «تحسبًا لأي هجوم على العاصمة من قبل ما يعرف باللواء السابع المتمركز خلف المطار».