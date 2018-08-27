وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي

آمر المدفعية والدبابات بكتيبة «النواصي» حميد الهازل الككلي

أعلن مصدر عسكري، أن آمر المدفعية والدبابات بكتيبة «النواصي» حميد الهازل الككلي، لقي مصرعه في الاشتباكات الدائرة منذ فجر اليوم الاثنين جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «حميد الهازل الككلي الملقب بـ(الهاوزر) لقي مصرعه في اشتباكات عين زارة».

ولقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس بين قوات تتبع ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.