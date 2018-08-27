الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء

واصل سعر صرف الدينار تراجعه في السوق السوداء أمام عملات أجنبية وعربية في تعاملات السوق السوداء اليوم.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 6.63 دينار اليوم مقابل 6.53 دينار أمس بفارق 10 قروش، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو إلى 7.64 دينار اليوم مقابل 7.50 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 8.35 دينار مقارنة بـ 8.25 دينار بفارق 14 و10 قروش على الترتيب.

وكان الارتفاع أيضًا من نصيب الدينار التونسي الذي زاد إلى 2.50 دينار ليبي مقابل 2.38 دينار ليبي، بفارق 12 قرشًا. لكن الليرة التركية انخفضت بفارق طفيف إلى 1.07 مقابل 1.08 دينار.

ويترقب اقتصاديون الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن تغيير سعر صرف الدينار، فيما رجح مسؤول بالمصرف المركزي أن يكون سيناريو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.