عقيلة صالح: اكتمال النصاب في الجلسة المقبلة وإلا الانتخابات الرئاسية المباشرة

مجلس النواب (أرشيفية الإنترنت)

استأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته المعلقة برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور 25 نائبًا، وذلك وفق ما صرح به الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن الجلسة بدأت بكلمة للرئيس عقيلة صالح، أكد فيها ضرورة تواجد النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء عليه.

وأضاف أن رئيس المجلس أكد أنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

يشار إلى أن القرار رقم (5) لسنة 2014 ينص في مادته الأولى على انتخاب رئيس الدولة الموقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.



صورة من القرار رقم 5 لسنة 2014