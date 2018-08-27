عقيلة صالح: اكتمال النصاب في الجلسة المقبلة وإلا الانتخابات الرئاسية المباشرة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 27 أغسطس 2018, 01:30 مساء
مجلس النواب (أرشيفية الإنترنت)

استأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته المعلقة برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور 25 نائبًا، وذلك وفق ما صرح به الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن الجلسة بدأت بكلمة للرئيس عقيلة صالح، أكد فيها ضرورة تواجد النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء عليه.

وأضاف أن رئيس المجلس أكد أنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

يشار إلى أن القرار رقم (5) لسنة 2014 ينص في مادته الأولى على انتخاب رئيس الدولة الموقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.
 

صورة من القرار رقم 5 لسنة 2014
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفكيك قنبلة في ألمانيا بعد إجلاء 18 ألف شخص من منازلهم
دولى
«عمروش» يهدد هؤلاء في المنتخب الليبي قبل السفر لمصر
رياضة محلية
فيروز تغني بإمضاء زياد الرحباني
ثقافة وفن
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
اكتشاف نفق سري أسفل مطعم «كنتاكي» لتهريب المخدرات من المكسيك لأميركا
دولى
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
لجنة الترتيبات المالية بـ«الرئاسي» تدعو لمناقشة «خطة الإنفاق»
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة حديثة عن شرب كأس نبيذ يوميا .. هل مضر أم مفيد للصحة