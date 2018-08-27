مديرية أمن طرابلس تطالب بالاحتكام لـ«صوت العقل»

دبابة في أحد مواقع الاشتباكات بمدينة طرابلس (بوابة الوسط)

دانت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، «الأعمال المسلحة والتحركات المريبة» في العاصمة طرابلس، مطالبة بـ«تحكيم صوت العقل ونبذ الفتن بين أبناء الوطن».

وقالت مديرية الأمن في بيان إن «أبناء طرابلس الكبرى ومكوناتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية كافة، لن يقبلوا بزعزعة الاستقرار والعبث بمقدرات الوطن وإزهاق أرواح الآمنيين».

ولقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة الاشتباكات الدائرة في الضواحي الجنوبية لمدينة طرابلس.

كان شهود عيان أفادوا في وقت سابق اليوم بسقوط قذيفة عشوائية على أحد الأحياء القريبة من عين زارة خلال اشتباكات تدور منذ يوم أمس في طرابلس، مما أحدث ذعرًا بين السكان، لكنهم لم يفيدوا بوقوع خسائر.