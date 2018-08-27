قتيل و3 جرحى جراء اشتباكات طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة الاشتباكات الدائرة في ضواحي مدينة طرابلس.

وأشارت، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى سقوط «الضحايا نتيجة القذف العشوائي على المدنيين بمنطقة الخلة، مؤكدة إلى وفاة عامر فرج أحمد (60 عاما)، فيما أصيب مالك عامر فرج (18عاما)، وصالح علي الفيل (53 عاما)، وجمعة عامر فرج (11 سنة) بشظايا، وحثت مديرية الأمن المواطنين في مناطق الاشتباك أخذ الحيطة والحذر.

كان شهود عيون أفادوا في وقت سابق اليوم بسقوط قذيفة عشوائية على أحد الأحياء القريبة من عين زارة خلال اشتباكات تدور منذ يوم أمس في طرابلس، مما أحدث ذعرًا بين السكان، لكنهم لم يفيدوا بوقوع خسائر.

وأفادت مصادر متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» بأن تبادلاً للقصف وقع بين قوات تتبع ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس ومعها قوات الدعم المركزي (أبوسليم) وهما تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، وقوات تسمى (اللواء السابع) وتعرف بـ(الكانيات) نسبة إلى لقب آمرها.