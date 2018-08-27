مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية يوافق على استكمال صيانة فرع سرت

مصرف الوحدة في سرت. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وافقت الإدارة العامة لمصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية على استكمال صيانة باقي أدوار مبنى فرع مصرف الوحدة الرئيس بسرت، من الأضرار التي لحقت به جراء حرب تحرير المدينة العام 2016.

وقال مسؤول بمصرف الوحدة في سرت لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن الطابقين الأرضي والأول تمت صيانتهما منذ أكثر من شهر، نفذتها إحدى الشركات المحلية للمقاولات بقيمة 850 ألف دينار، وتم تجهيز الطابقين استعدادًا لاستئناف المصرف عمله بشكل موقت.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للمصرف وافقت على استكمال صيانة الطابقين الثاني والثالث بشكل عاجل.

يشار إلى أن لجنة فنية من مشاريع الإدارة العامة لمصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية زارت المصرف وعاينت الأضرار كافة.