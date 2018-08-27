تشكيل وفد رسمي من سرت لمقابلة السراج

عميد بلدية سرت خلال ترؤسة الاجتماع. (الصفحة الرسمية للبلدية)

اتفق عميد بلدية سرت مختار المعداني وعدد من أعضاء المجلس البلدي سرت ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والأعيان على تشكيل وفد رسمي استعداداَ لمقابلة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لإطلاعه على احتياجات البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت عقد صباح الأحد اجتماع ضم أيضا رئيس واعضاء لجنة التواصل الاجتماعي بالبلدية، وفق الصفحة الرسمية لبلدية سرت.

بحث الاجتماع المشكلات التي تواجه سكان بلدية سرت ابتداءً من مشكلة رغيف الخبز والسيولة النقدية والوضع الصحي بالمستوصفات.

وجرى الاتفاق على استمرار الاتصالات التي أجرتها لجنة التواصل الاجتماعي مع المنطقة الشرقية لتوفير الاحتياجات الانسانية والخدمية، التي أسفرت عن وصول مادة الدقيق وكميات من الامدادات الطبية ومضخات مياه الشرب لضواحي سرت والتي تعاني من مشكلة في توفر المياه.

واتفق المجتمعون على العمل على عقد جلسة موحدة تضم أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة عن سرت لتنسيق الجهود من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني من القطاعات الخدمية في البلدية.

كذلك جرى بحث التنسيق خلال هذا الأسبوع في عقد اجتماع موسّع يضم كافة القطاعات والأجهزة والشركات داخل البلدية لتحديد احتياجاتها والصعوبات التي تواجه سير العمل.