أصوات قصف بالأسلحة الثقيلة تُسمع الآن في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس

أكد سكان من الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في مناطق صلاح الدين وخلّة الفرجان والطريق بين قصر بن غشير وعين زارة، في اتصال بـ «بوابة الوسط»، أنهم يسمعون بوضوح أصوات قصف مدفعي. فيما لم يتضح بعد مصدر أصوات القصف.

