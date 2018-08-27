أصوات قصف بالأسلحة الثقيلة تُسمع الآن في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس

أصوات قصف بالأسلحة الثقيلة تُسمع الآن في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 08:43 صباحا
أكد سكان من الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في مناطق صلاح الدين وخلّة الفرجان والطريق بين قصر بن غشير وعين زارة، في اتصال بـ «بوابة الوسط»، أنهم يسمعون بوضوح أصوات قصف مدفعي. فيما لم يتضح بعد مصدر أصوات القصف.
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