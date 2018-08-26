المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتأهب لمواجهة احتمال انتقال «الكوليرا» من الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 11:02 مساء

أعلنت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، رفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة إحتمالية انتقال مرض «الكوليرا» من الجزائر إلى ليبيا خصوصاً عند المناطق الحدودية، وفق ما نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وطالبت الإدارة كلاً من راصدي برنامج الإنذار المبكر وفرق الاستجابة السريعة وراصدي المستشفيات؛ إلى ضرورة «أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الوافدين من دولة الجزائر؛ والتقصي عن حالتهم الصحية في حال ظهور أي أعراض للمرض لديهم».

كما شدد إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمرض على ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي حالة مشتبه بها؛ مؤكدة أنها ستكون على تواصل تام مع الراصدين لاستقبال أي بلاغ خلال الـ 24 ساعة يومياً.

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