بلدية أبوسليم تعلن تحويلات مرورية مع بدء توسعة الطريق المحاذية للجسر الحديدي

أعلنت بلدية أبوسليم، أن الشركة المكلفة من قبل مصلحة الطرق والجسور، باشرت اليوم الأحد، أعمال التحوير والتوسعة للطريق المحاذية للجسر الحديدي، في إطار الاستعداد لإغلاق الجسر والبدء في صيانته.

وأهاب المجلس البلدي أبوسليم، عبر صفحته على «فيسبوك»، بالمواطنين مستخدمي طريق المطار إلى التعاون مع رجال وحدة مرور أبوسليم لتنظيم حركة السير وعمل الشركة على أكمل وجه حتى يتم إنجاز العمل في الوقت المحدد.

كما أعلنت البلدية أنه سيتم قفل مسار الطريق المار من مثلث حي الأكواخ وحي الزهور إلى مسار الجسر المتجه إلى وسط المدينة، من الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين وحتى الساعة العاشرة ليلاً، منوهة إلى أنه سيتم فتح مسارات جديدة لمستخدمي الطريق.