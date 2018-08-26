مديرية أمن طرابلس تعلن القبض على سودانيين متهمين بتزوير العملة والاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 10:36 مساء

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء اليوم الأحد، أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمنطقة عين زارة الجنوبي، ألقوا القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية، متهمين بتزوير العملة الليبية والاحتيال على المواطنين.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تمكن أعضاء قسم البحت الجنائي عين زارة الجنوبي من القبض على شخصين من الجنسية السودانية يقومان بتزوير العملة الليبية والاحتيال على المواطنين وشراء بضاعة من المحلات التجارية».

وأضافت مديرية أمن طرابلس أنه «عند التحقيق معهما اتضح أنهما توجد لديهما قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال» مؤكدة «إحالتهما إلى جهات الاختصاص».

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