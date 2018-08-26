مهرجان للفروسية الشعبية بمنطقة الحنيوة في سرت‬

مهرجان الحنيوة للفروسية الشعبية شرق سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

أُقيم مساء أمس السبت، مهرجان للفروسية الشعبية بمنطقة الحنيوة شرق سرت بمشاركة نوادي الفرسان الشعبيين في سرت وهراوة، برعاية الاتحاد الفرعي للفروسية بمدينة سرت.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للفروسية لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المهرجان شارك فيه أكثر من 80 فارسًا شعبيًّا على صهوات جيادهم الأصيلة.

وأوضح أن المهرجان شهد استعراضًا للفرسان الشعبيين من مختلف الأندية وسط ساحة الملهد الشعبي المخصص، حيث كان استعراض الفرسان على شكل عقود لكل نادٍ شعبي للفروسية.

تخللت المهرجان أهازيج وقصائد شعبية قدمها شعراء شعبيون من سرت تغنوا بالفارس الشعبي وحبهم لمدينتهم سرت.