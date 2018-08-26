بلدية بنغازي تعلن إعادة فتح مكب القمامة في قنفودة بعد إغلاقه من قبل مسلحين

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 26 أغسطس 2018, 09:20 مساء

أعلن مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، مساء اليوم الأحد، إعادة فتح مكب القمامة بمنطقة قنفودة غرب المدينة، وإزالة السواتر الترابية من مدخله بعد التواصل مع المجموعة المسلحة التي قامت بإغلاق المكب في وقت سابق اليوم.

وقال الكاديكي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجموعة المسلحة التي أغلقت المكب بررت إقدامها على إغلاق المكب «بسبب الروائح الكريهة ومخاوفهم من انتشار الأمراض لأنهم يسكنون بجوار المكب»، مشيرًا إلى أن فتح المكب جاء بعد التواصل معهم وطمأنتهم.

وكان مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نبه، في وقت سابق اليوم، إلى أن إغلاق مكب القمامة في قنفودة قد يتسبب في أزمة جديدة لتكدس القمامة بشوارع بنغازي الرئيسية والفرعية «لأنه المكب الرئيسي والوحيد في المدينة».

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