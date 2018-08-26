«جنائي أجدابيا» يضبط مصنعين لإنتاج الخمور المحلية شرق المدينة

داهم عناصر قسم البحث الجنائي في أجدابيا، إحدى المزارع الواقعة شرق المدينة، وتمكنوا خلالها من ضبط أحد الأشخاص ومصنعين لإنتاج الخمور المحلية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن معلومات وردت إليهم «من مصادر خاصة عن وجود مزرعة شرق المدينة يتم فيها إنتاج وتصنيع الخمور المحلية»، مضيفًا أنه بعد ورود المعلومات كلفوا عناصر التحريات بقسم البحث الجنائي لجمع المعلومات والتأكد من صحتها.

وأوضح المصدر أن مداهمة المزرعة المبلغ عنها «جاءت بعد إعداد خطة أمنية محكمة فور التأكد من صحة المعلومات» الواردة إلى المديرية، مؤكدًا ضبط المتهم وبحوزته مصنعان لإنتاج وتصنيع الخمور المحلية يحتويان على 15 برميلاً لتعبئة الخمور وعدد من الأسلاك الكهربائية النحاسية، في المداهمة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه ستتم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لاستكمال التحقيقات في القضية.