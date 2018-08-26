مستشفى قورينا بشحات: نسبة الإنجاز في مبنى الوفيات بلغت 90%‎

مبنى الوفيات بمستشفى قورينا في شحات. (الإنرتنت)

قال عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى قورينا الطبي للأمومة والطفولة والطوارئ، محمد أبوعجيلة، إن نسبة إنجاز مشروع إنشاء مبنى الوفيات تابع للمستشفى تجاوزت الـ 90%.

وأوضح أبوعجيلة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن دار الوفيات بدأ العمل في تشييدها مطلع العام الجاري من ميزانية المستشفى، لغرض إجراء عمليات التشريح وحفظ الموتى بدلاً عن إرسالهم إلى المستشفى المجاور الذي يكتظ ثلاجتها بالوفيات.

وأضاف أبوعجيلة أن المبنى يتضمن غرفة خاصة بأكفان الموتى وحجرة للتشريح وأخرى للطبيب الشرعي، إلى جانب حجرة لثلاجة الوفيات.

وذكر أبوعجيلة أن المستشفى قام بتوريد ثلاجة إلكترونية لحفظ الموتى، إلى جانب مشرحة حديثة من ميزانية المستشفى، حيث سيتم تركيبهما فور الانتهاء من تجهيز المبنى وبدء العمل به.