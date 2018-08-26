الكاديكي: مسلحون يغلقون مكب القمامة بقنفودة في بنغازي بالسواتر الترابية

أكد مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، اليوم الأحد، إغلاق مكب قنفودة غرب المدينة بالسواتر الترابية من قبل مجموعة مسلحة.

وقال الكاديكي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن إغلاق المكب سيتسبب في أزمة جديدة لتكدس القمامة بشوارع بنغازي الرئيسية والفرعية «لأنه المكب الرئيسي والوحيد في المدينة».

وطالب الكاديكي، الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها، مؤكدًا أن الإغلاق «جاء بعد أن شهدت بلدية بنغازي خطة محكمة لإنهاء أزمة تكدس القمامة وقيام عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات ذات الاختصاص، التي أثمرت عن حملات أعمال نظافة مكثفة في مختلف المناطق بالمدينة ودعمه شركة الخدمات العامة، وتعاقد مع عدة شركات نظافة».

وأجاب الكاديكي عن سؤال «بوابة الوسط» حول تبعية المجموعة المسلحة أو مطالبهم أو سبب إغلاقهم المكب قائلاً: «المكب أُغلق قبل قليل ولا نعرف المجموعة المسلحة لمَن تتبع أو سبب إغلاق المكب بالسواتر الترابية أو ما هي مطالبهم».