تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 07:03 مساء

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط إلى الثاني من سبتمبر المقبل، وفق قرار نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، أصدر القرار رقم (383) لسنة 2018 بشأن تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط إلى يوم 2/9/2018 «تقديرًا لظروف الطلبة من أجل الاستعداد الجيد للامتحانات وإعطائهم فسحة للمذاكرة».

يشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني كانت حددت في وقت سابق، إجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط يوم 26 أغسطس الجاري.

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