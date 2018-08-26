الدرهاب يطالب مسؤولي الحكومة الموقتة بدعم إذاعة طبرق المحلية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 26 أغسطس 2018, 06:29 مساء
مرسلة بث إذاعة طبرق المحلية. (بوابة الوسط)

طالب مدير إذاعة طبرق المحلية، يوسف الدرهاب، المسؤولين بالحكومة الموقتة بضرورة الاهتمام بالإذاعة ودعمها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها.

وقال الدرهاب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن إذاعة طبرق المحلية تأسست العام 1999 وتعمل منذ أكثر من 19 عامًا «بنفس الإمكانات» وتعرضت لـ«أعمال التخريب التي طالتها مع بداية ثورة 17 فبراير فسُرق بعض محتوياتها ونُهب البعض الآخر، وهي تقدم خدمة محلية كبيرة للمجتمع الطبرقي».

وأضاف الدرهاب أن «مرسلة بث الإذاعة التي تغطي مدينة طبرق وما جاورها أصبحت متهالكة وقديمة جدًّا، وقد تتوقف في أي لحظة» منبهًا إلى أن «كل أسبوع تقل مسافة البث» الخاصة بإذاعة طبرق المحلية في نطاقها الجغرافي.

وذكر الدرهاب أنهم سبق أن خاطبوا الجهات المسؤولة «لكن دون جدوى» محذرًا من أن «هذا التأخير سيكون مردوده عكسيًّا على المنطقة على اعتبار أن الإذاعة تقدم خدمة محلية مجانية بحتة لأكثر من 250 ألف نسمة».

وتعد إذاعة طبرق المحلية التي تبث على الموجة 105.5 إف إم إذاعة حكومية جرى افتتاحها قبل 19 عامًا وتتبع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الليبي.

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