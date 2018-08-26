وصول باخرة تحمل معدات نفطية إلى ميناء البريقة لشركة الزويتينة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 26 أغسطس 2018, 05:22 مساء

رست على رصيف ميناء البريقة التجاري الصناعي الناقلة «JORK ST. JOHN»، صباح اليوم الأحد، قادمة من إسبانيا وتحمل على متنها بضائع ومعدات نفطية خاصة بشركة الزويتينة للنفط.

وقال أحد موظفي التفريغ بميناء البريقة لـ«بوابة الوسط»، إن الناقلة تحمل على متنها مجموعة من الحاويات بها تربونات وملحقاتها جرى استيرادها من الولايات المتحدة الأميركية خاصة بشركة الزويتينة للنفط.

وأشار إلى أن العاملين في قسم المناولة والتخزين التابع لإدارة التشغيل بفرع الشركة الليبية للموانئ بميناء البريقة سيعملون على تفريغ الناقلة من حمولتها، على أن يتم بعد ذلك إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة حتى يتسنى لشركة الزويتينة للنفط نقل البضائع الخاصة بها إلى مقرها بمنطقة الزويتينة (25 كلم شرق مدينة أجدابيا)، لافتًا إلى أن مدة تفريغ الناقلة قد يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام متواصلة.

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