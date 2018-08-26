سكان المهدية في سبها يحفرون بئرًا لحل أزمة نقص مياه الشرب بالمنطقة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 26 أغسطس 2018, 04:54 مساء

استكمل سكان منطقة المهدية بمدينة سبها، أمس السبت، حفر بئر لمياه الشرب بمجهودات ذاتية وتبرعات المواطنين، لحل أزمة نقص مياه الشرب التي تعانيها المنطقة.

وقال محمد عبدالسلام أحد المشرفين على حفر البئر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن عددًا من سكان المنطقة تعاونوا لحفر البئر نظرًا لنقص مياه الشرب فى المنطقة ومعاناة المواطن من جلب الماء من مناطق أخرى، حيث جرى توفير آلة الحفر ومضخة استخراج المياه بمجهودات ذاتية.

وأضاف عبدالسلام: «بدأنا العمل فى حفر بئر المياه نهاية شهر يوليو الماضي، وبتكاتف ومجهودات الجميع تجاوزنا كل الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا أثناء حفر البئر».

يشار إلى أن أغلب أحياء مدينة سبها تعاني قلة مياه الشرب التي إن وجدت غالبًا ما تكون تحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة، ما يدفع المواطنين إلى قطع مسافات طويلة لجلب مياه عذبة، وهناك مَن يشتري المياه من صهاريج بيع الماء.

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