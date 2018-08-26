«محلي تاورغاء» يدرس صيانة المدارس ويؤكد تأخر الدولة في الوفاء بالتزاماتها

نائب رئيس المجلس المحلي تاورغاء خلال لقاء مع مدير مكتب مراقبة قطاع التعليم بتاورغاء اليوم. (المجلس المحلي تاورغاء)



بحث نائب رئيس المجلس المحلي تاورغاء، سالم أعميش، مع مدير مكتب مراقبة قطاع التعليم بتاورغاء محمد العماري دراسة إمكانية صيانة بعض المدارس بمدينة تاورغاء لاستيعاب الطلاب العائدين إلى أرضهم، لسوء بعض المرافق التعليمية بالمدينة ونقص بعض المعدات الدراسية.

وأشار بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الاجتماع أكد تأخر الدولة في الوفاء بالتزاماتها بشأن تهيئة البنية التحتية بالمدينة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة العملية التعليمية بالبلاد خلال الفصل الدراسي 2018-2019 م.

ونوه إلى أن إدارة المجلس المحلي تاورغاء بدأت نقل معدات المدارس كافة الموجودة بالمخيمات بالمنطقة الغربية، بالتنسيق مع مراقبة قطاع التعليم بتاورغاء.

كان المجلس المحلي تاورغاء أعلن عودة نحو 130 عائلة إلى مدينتهم خلال ساعات الصباح الأولى من يوم أول من أمس الجمعة، بعد نزوح استمر قرابة الثماني سنوات.